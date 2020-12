Raadiohommikus: olukorrast Narvas ja vaktsineerimise ajagraafikust

Koroonavaktsiin Foto: Chris Jackson, PA Wire/PA Images/Scanpix

Idufirma Woola kaasas äsja investoritelt ligi pool miljonit eurot, et välisturgudele laieneda. Millised on Woola plaanid ja kuidas kavatsetakse investeering tasa teenida, räägib Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis ettevõtte kaasasutaja Anna-Liisa Palatu.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Maris Jessega räägime COVID-19 vaktsiinist: milline täpselt elanikkonna vaktsineerimise plaan välja näeb ja millal on tavalisel raadiokuulajal lootust vaktsineeritud saada?

Mis toimub Narvas? Linna on ilma juhtita, samas on piirkonnas koroonaviiruse tõttu elu seiskunud. Sel teemal jagab oma mõtteid riigikogu liige Katri Raik, kes on väljendanud soovi saada uueks Narva linnapeaks.

23 aastat SEB Panga turundust juhtinud Karl Multer lahkus pangast ja jagab nüüd raadiokuuljatega oma kogemusi turunduse juhtimisest.

Saadet juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Kaspar Allik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Sel nädalal saabus koroonakriisi suur leevendus või vähemalt lootus selle järele – juba järgmisel nädalal jõuab koroonavaktsiin Eesti pinnale ja kaitsepookimine 2020. aasta pea peale pööranud viiruse vastu võib tervishoiutöötajatest alata.

Samas on selge, et massidesse jõuab vaktsiin alles kevadeks ja seni peab suutma valitsus kriisi piirangute ning toetustega ohjata. Piitsa ja präänikuga kriisi ohjamine pole olnud Jüri Ratase kabinetile kerge, mistõttu on Stenbocki majast tulnud vastuolulisi otsuseid.

Lisaks koroonakriisile räägime Eesti majanduse väljavaadetest, värskest Dividendide TOPist ja tippjuhtide läbipõlemisest.

Neil teemadel arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Urmas Jaagant ja Allan Rajavee.

12.00–13.00 „Fookuses Euroopa majandus“. Sel korral on saate fookuses Euroopa Liidu taastekava – nii ambitsioonidelt kui mõõtmetelt hiiglaslik rahalaegas, millega püütakse ühtaegu leevendada liikmesriikide koroonakriisi mõjusid kui samal ajal juhtida Euroopa majandust uude ajajärku.

Saates räägivad Eesti europarlamendi saadikud Yana Toom ja Andrus Ansip, kuidas taastekava ellu viiakse, kuhu miljardeid tuleks kulutada ja mis kasu sellest kõigest peaks sündima. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Urmas Jaagant.

13.00–14.00 „Saksa majandustund“. Seekordses saates arutletakse selle üle, mida on eestlastel Saksamaa töökohapõhise väljaõppe süsteemist kõrva taha panna. Nimelt kaasneb Saksamaal kutseõppe puhul suuremahuline töökohapõhine praktika kohe õppetöö alguses. Koguni 70 protsenti väljaõppest toimub töökohtadel ja vaid 30 protsenti koolides. Seejuures ei koolitata sedamoodi üksnes oskustöölisi, vaid ka kontoriinimesi. Nii lahendavad ettevõtted tööjõunappuse muret.

Detsembri esimesel päeval korraldas Saksa-Balti kaubanduskoda koos Saksa suursaatkonnaga tasuta veebikonverentsi, millega vahendati Saksa haridussüsteemi kogemust. Saates arutlevad Saksa-Balti kaubanduskoja Tallinna büroo juht Tarmo Mutso, konverentsil üles astunud G4Si personalijuht Eve Soolepp ning aastaid Saksamaal elanud vandeadvokaat Aet Bergmann. Küsimusi küsib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 „Terviseuudised“. Aasta viimane tervisesaade tuleb veidi teistsugune. Meil ei ole sedapuhku stuudios külalist, vaid anname eetrisse konverentsil „Meditsiin 2021“ toimunud vestlusringi.

Tegemist on Eesti tervishoius juba traditsioonilise konverentsiga, mida korraldab Äripäeva arstidele suunatud väljaanne Meditsiiniuudised. Nagu varasematelgi aastatel, olid ka 9. detsembril toimunud konverentsil vaatluse all Eesti tervishoiu sõlmküsimused ja eesootava aasta plaanid.

Kuulutati välja aasta meditsiinimõjutaja, kelle said Meditsiiniuudiste lugejad valida toimetuse esitatud 10 kandidaadi seast. Sellel aastal pälvis meditsiinimõjutaja tiitli doktor Arkadi Popov, teise koha sai Kuressaare haigla juht Edward Laane ning kolmanda koha pälvis professor Irja Lutsar.

Vestlusringi teemaks oli sel aastal ootuspäraselt COVID-19 ja täpsemalt COVIDiga seotud uuringud Eestis. Vestlusringis osalesid TÜ mikrobioloogia professor Irja Lutsar, TÜ molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson, TÜ peremeditsiini professor Ruth Kalda ja kliinikumi intensiivraviarst Kadri Tamme. Saate toimetas Violetta Riidas.

