Pühad raadios: kokkuvõtted tormilisest aastast

Kiirabi puhastus. Foto: Liis Treimann

Jõulupühadel toob Äripäeva raadio kuulajateni mitu olulist saadet. Äripäeva toimetus võtab kokku nii aasta sündmused, uudised kui ka uurivad lood.

24. detsembri saatepäev:

11.00–12.00 "Luubi all: erisaade". Saates „Luubi all“ leidsid uuriva toimetuse ajakirjanikud, et tänavune tormiline aasta tõi eriti teravalt esile poliitikute nõrgad küljed. Samuti räägivad ajakirjanikud oma lugude telgitagustest ja selle aasta säravamatest artiklitest.

Saadet juhib Marge Väikenurm.

13.00–14.00 "Autojutud". Seekordne saade on pühendatud automargile, mille toodangut omamata Jeremy Clarksoni väitel bensupeaks ei saa. Jutt käib mõistagi Alfa Romeost.

Cuore sportivo margi maagiat aitab lahata Eesti kuulsaim Alfa Romeo fänn ehk alfista – reklaamitegija, muusik, filmitegija, kunstnik, andekas kirjutaja ja mis kõik veel, totaalne multitalent Leslie Laasner. Karl-Eduard Salumäe vestleb temaga muu hulgas talle kuuluvatest vanadest Alfadest, aga jutt libiseb ka Laasneri vanadele Itaalia tsiklitele, kohvile ja paljule muule.

15.00–16.00 "Teabevara tund". „Võib küll öelda, et paar viimast aastat on maksurahu rohkem olnud kui varem,“ nendib KPMG maksuvaldkonna juht Joel Zernask „Teabevara tunni“ aastalõpu maksuülevaate saates.

Mis sellise arvamuse tingib ja kas maksurahu võib oodata ka algaval aastal, sellest kõnelevad Joel Zernask ja KPMG maksunõustaja Einar Rosin, küsib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Saade oli esimest korda eetris 2020. aasta detsembri alguses.

25. detsembri saatepäev:

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Aasta sündmus: koroonapandeemia. Aasta kaotaja: turismi- ja reisitranspordisektor. Aasta võitjad: kõik, kes on seotud e-poodide, pakiveo, farmaatsia ja desovahendite tootmisega.

Neid tiitleid oli sedapuhku liiga lihtne valida, mistõttu meenutasime saates "Äripäev eetris" tänavust aastat läbi selle prisma, mis üllatas kõige enam ning mis arengud mõjutavad meie elu ka järgmisel aastal.

Saates võtsid tänavust aastat kokku ning vaatasid ette järgmisele aastale Äripäeva ajakirjanikud Kristel Härma, Kristjan Pruul, Priit Pokk ja Urmas Jaagant.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas raamatupidamisekspert ja ettevõtja Krista Teearu, kes räägib enda ettevõtte turundamisest, infotoodete loomisest ja klientide saamisest. Juttu tuleb ka sellest, millised kanalid on väikeettevõtte jaoks kõige toimivamad ning mis on ta selle nimel teinud.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00–16.00 "Kullafond". Ida-Tallinna keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja ning Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi külalisprofessor Toomas Toomsoo proovib teha nii, nagu loodusemees Fred Jüssi õpetab, ehk leida logelemiseks aega, tunnistades samas, et parimais arstiaastais olles ei kipu see kuigi hästi õnnestuma.

„Mu abikaasa ütleb ikka, et „sa magad nii vähe“,“ märgib Toomsoo saates. Tööpäevad on tohtri nentimust mööda tõepoolest pikad, see-eest üritab ta nädalavahetuseti mitte midagi teha. Seda õppis Toomsoo Saksamaal enese täiendamise aegu.

„Kui sa saad nädalavahetusel lõõgastuda, siis see on väga suur motivaator esmaspäeval uuesti alustada,“ teab närviarst öelda.

Toomas Toomsoo kinnitusel on vaimu ja keha, nende hulgas närvide puhkamine ääretult tähtis, sest selle vajaduse eiramine ning liiga suur stress tõotab pikapeale tuua füüsilisi tagajärgi.

Saates kuuleb muu hulgas, kui edukalt õnnestub tänapäeval peavalude põhjustele jälile saada, mis kohe-kohe 50aastaseks saavat Toomsood praegu tööalaselt nii-öelda käivitab ning mis värvi jopet ta parema meelega ei kannaks. Temaga vestleb Karl-Eduard Salumäe.

Saade oli esimest korda eetris 2020. aasta oktoobris.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

