Hiina vaktsiinid aitavad vaesemaid riike, aga sel on hind

Hiinas käib mitme koroonavaktsiini arendamine. Foto: Reuters/Scanpix

Rikkad riigid broneerivad endale tuntud ravimifirmade vaktsiine, vaesemad peavad leppima Hiina toodanguga, mida saadavad mitmed kahtlused.

Põhiküsimus on mõistagi selles, kas Hiina vaktsiinid üldse töötavad. Pole ilmselt põhjust kahelda, et ei tööta. Samas on Hiinas olnud arvukaid vaktsiiniskandaale, lisaks pole Hiina ravimifirmad edastanud andmeid vaktsiinide testimise edukusest.