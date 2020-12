Raadiohommikus: küberrünnak, vaimne tervis, kriisihüvitused ja Brexit

Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson. Foto: AP/Scanpix

Äripäeva raadio teisipäevast raadiohommikut dirigeerivad koroonapiirangud, Brexit ja DDoS rünnakud.

MTA tolliformaalsuste valdkonnajuht Külli Kurvits räägib, mis Eesti ettevõtetele või inimestele muutub kauplemisel Ühendkuningriigiga.

Seoses täna Äripäeva veebisaite tabanud ajaloo suurima DDoS rünnakuga vestleme RIA intsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juhataja Tõnu Tammeriga, mida peab küberrünnaku alla sattunud firma tegema.

Uurime Covid-19 teadusnõukoja värskelt liikmelt, käitumisteadlaselt ja psühholoogilt Andero Uusbergilt, kuidas COVIDi piirangutega vaimselt toime tulla eelolevatel pimedatel talvekuudel.

Ida-Virumaal asuva Mäetaguse mõisahotelli juhatuse liige Terje Rattur räägib suu puhtaks valitsuse kriisikommunikatsiooni teemal ja valitsuse piirangute tõttu kaotatud käibe osalise hüvitamise, täpsemalt selle kava puudumise osas.

Äripäeva ajakirjanik Priit Pokk annab ülevaate uuest, tänavu järjekorras neljandast ettevõtjate küsitlusest.

Saatejuhid on Karl-Eduard Salumäe ja Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates kuuleme Tallinna börsi väärtuslõksudest ja kvaliteetsete ettevõtete leidmisest.

Kes meie regioonis on tegutsenud, siis on näinud ettevõtteid, kes on odavad, on pidevalt odavad ja jäävadki odavaks, räägib LHV fondijuht Mikk Taras saates. Investori suurim viga ongi osta halva kvaliteediga ettevõtteid, mida leiab üksjagu ka Tallinna börsilt.

Kuidas kvaliteetseid ettevõtteid üles leida, kuuleb Mikk Tarase ettekandest väärtusinvesteerimise koolituselt.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Saates on külas reklaamibüroo Imagine/TBWA loovstrateeg Sven Luka ja Kaubamaja turundusdirektor Enel Kolk. Saates tuleb juttu erinevatest sihtrühmadest, segmenteerimisest, sõnumite edastamisest.

Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

Saade oli esmakordselt eetris 2020. aasta veebruarikuus.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Seekordses saates tuleb lähemalt juttu sellest, kas ja kui palju peaksid ettevõtted praegu tööandja brändingu tegevuste peale mõtlema. Kas see on investeering tulevikku või midagi, mille võib praegusel keerulisel ajal tagaplaanile jätta?

Külas on kaitseministeeriumi personaliosakonna juhataja Mailis Neppo ja tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas. Neppo jagab, miks on ministeeriumile oluline brändinguga tegeleda ja millised konkreetsed tegevused on mainekujunduses ette võetud. Vannas räägib lähemalt ka globaalsetest trendidest ja sellest, milliseid samme tuleks kohe praegu tööandja brändingu rindel astuda.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Saade oli esmakordselt eetris 2020. aasta detsembrikuus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.