Hillar Tederi kaitsja: kindlasti vaidlustame otsuse

Teisipäeva õhtul käis kaitsepolitseiametis ärimees Hillar Tederi advokaat Sandra-Kristin Kärner. Foto: Liis Treimann

Hillar Tederi advokaat Sandra-Kristin Kärner pole rahul ärimehe vahistamisega ja kavatseb otsuse vaidlustada.

Kärner ütles Äripäevale, et nad ei jaga praegu kommentaare. "Oleme öelnud ainult seda, et tänase kohtuotsuse kindlasti vaidlustame,“ lausus Kärner, kelle sõnul pole vaidlustus veel teele läinud. „Loodan, et kohus tõsiselt kaalub meie argumente.“