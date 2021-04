Peaprokurör: ülikooli pakutava palga eest leiab lihtsamat tööd laos või kassas

Peaprokurör Andres Parmas sõnul pole poliitiline korruptsioon Eestis massiivne, aga on süsteemne. Foto: Liis Treimann

Riigi peaprokurör Andres Parmas leidis, et prokuratuuri töö paremaks korraldamiseks vaja minev summa on mikroskoopiline, küll oli ta mures hea akadeemilise haridusega kvalifitseeritud juristide pärast, keda on ühe ausa ja toimiva riigi tegutsemiseks hädasti vaja.

„Meie kaebame, et advokaadibürood võtavad ära, advokaadibürood kaebavad, et meie või keegi muu võtab ära,“ rääkis Parmas tänases saates "Poliitikute töölaud", mis lahkas peamiselt poliitilist korruptsiooni.