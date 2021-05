Väliselt võrdne valitsus, kus pealülitid Reformierakonna käes

Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonikõnelused lõppesid võimuleppega, mis jagab ministrikohad arvuliselt võrdselt. Foto: Andras Kralla

Reformierakonna käes on uues valitsuses kõik kolm ministrikohta, kus saab vajadusel ükskõik mis protsessi seisma panna.

Uue valitsuse koosseis on paigas. Kui koalitsioonikõnelustel paistis iga uue läbiräägitud peatüki järel oma sõnumitega silma pigem Keskerakond, siis portfellide jaotusest on näha, kuidas selle koalitsiooni juhtpartei on siiski Reformierakond.