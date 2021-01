Nädala lood: fantoomärikas avas maffiaprotsessis suu, noort advokaati süüdistatakse narkoäris

Kui fantoomärika Kristian Kesneri kujutis lõpuks Harju maakohtu ekraanile ilmus, muutus kaitsjatest, süüdistavatest ja ajakirjanikest pungil kohtusaal elavaks. Kõik olid teda kaua oodanud ega uskunud, et ta üldse tunnistusi annab. Foto: Andras Kralla

Eestis terava pilgu all toimuvas kohtuasjas rääkis lõpuks fantoomärikana tuntud Kristian Kesner oma versiooni, noor advokaat sai süüdistuse narkootiliste ainete käitlemises ja Investoriteliidust lahkunud mehed otsivad uue projekti jaoks raha – need on vaid osa selle nädala olulisematest lugudest.

Neljapäeval ilmus Äripäeva artikkel, kus sajandi maffiaprotsessiks nimetatud kohtuasjas lõpuks tunnistajapinki istunud Kristian Kesneri versiooni järgi oli tema räpase pankrotiga lõpetanud kiirlaenufirma juures ohver, mitte niiditõmbaja.