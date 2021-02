Helsingi alustab massilise üldvaktsineerimisega

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimine. Foto: Liis Treimann

Naaberriigi Soome pealinn alustas eakate massilist vaktsineerimist, selle nädala ajad on kõik broneeritud, kirjutab Yle uudisteportaal.

Esimeses järjekorras on vanusegrupp 85 ja vanemad ning nende hooldajad, kellest 3300 on juba vaktsiini saanud hooldekoduteenuse käigus. Praeguseks on 4500 süstiaega broneeritud. Järgmiseks nädalaks saab end veel kirja panna.