Eduka filmikunstniku äri tõusis Läänemaa gaselliks

Kunstnik Matis Mäesalu pälvis 2018. aastal parima kunstnikutöö preemia filmi “November” eest. Fotol on Matis Mäesalu filmi "Põrgu Jaan" võtteplatsil. Foto: Stanislav Moshkov, Õhtuleht/Scanpix

Vennad Matis ja Meinar Mäesalu toodavad filmidele ja reklaamitegijatele tehnilisi ja kunstilisi lahendusi ning see äri on neid lennutanud Läänemaa kiiremini kasvavate ettevõtete ehk gasellide sekka.

Ettevõte Random Solutions teenib kolmandiku käibest välismaa reklaamiprojektidega, aga nüüd on piirid kinni ja see seab ka äri kasvule takistuse. Tuleb aga välja, et see võib isegi positiivne olla.