Üritusturundajad: suhtlusnäljas inimesed tulevad piirangute lõppedes massiliselt üritustele

RGB Balticsi partner Peeter Randväli rääkis saates, et raskematel hetkedel oli töökoormus kolmekordne ning telefonikõne keskmine pikkus viiskümmend minutit. Foto: Andras Kralla

Majanduskriiside ajal on loomulik, et suuri üritusi korraldatakse vähem või väiksema eelarvega. Käesolev kriis on olnud aga enneolematu, kuna üritused keelati sisuliselt päevapealt ja tegevus ei vähenenud orgaaniliselt nagu tüüpilise majanduskriisi puhul.

Raadiosaates Äripäeva Fookuses külas käinud üritusturundusfirmade juhid nõustusid, et ellujäämiseks tuleb kulusid kokku tõmmata, kuid seda ei tohiks nende valdkonnas kindlasti teha meeskonna arvelt. Võidavad need, kes hoiavad oma inimesed alles, tõdesid saates esinenud WOW Eventsi partner ja tegevjuht Olavi Ruhno ja RGB Balticsi partner Peeter Randväli. Nemad oma meeskondade ridu raskel ajal väiksemaks ei tõmmanud.