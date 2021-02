Prantsusmaa ettepanek: koroona läbipõdenutele piisab ühest vaktsiinisüstist

Vaktsiinisüst Foto: Scanpix

Kui praegu peab koroonaviiruse vastu vaktsineerimiseks tegema kaks süsti, siis Prantsusmaa tervishoiueksperdid usuvad, et viiruse läbi põdenutele piisab vaid ühest süstist, vahendab BBC.

Ametnike sõnul on koroona läbi põdenutel teatud immuunsus ning nad peaksid vaktsiinisüsti saama kolm kuni kuus kuud pärast viiruse läbipõdemist. Haute Autorité de Santé’ (HAS) ehk Prantsusmaa terviseameti andmeil suudab koroona läbipõdenute organism viirust “mäletada” ning ühest süstist piisab seega, et tekitada uuesti nakatumise korral immuunreaktsiooni.