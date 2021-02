Gazprom hõõrub Euroopa külmalainet vaadates käsi

Venemaa president Vladimir Putin peab nõu Gazpromi direktorite nõukogu juhi Aleksei Milleriga. Foto: Alexei Nikolsky, TASS/Scanpix

Külmalaine, mis on nimeks saanud Beast from the East 2, tühjendab Euroopa gaasihoidlaid ja lubab Venemaa Gazpromil oma kauba eest kallimat hinda küsida.

Interfaks vahendab, et Euroopat tabanud eelmine külmalaine on vähendanud Euroopa riikide gaasihoidlate varusid viimase viie aasta keskmisest ligi 5 protsendipunkti võrra, keskmiselt 42,65 protsendini. Euroopa suurimal turul Saksamaal aga veel rohkem, 34,17 protsendini.