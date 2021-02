Raadiohommikus: kas Iisrael näitab ka Eestile, kuidas viirusest jagu saada?

Liina Viies Eesti Tel Avivi saatkonnast heidab pilgu koroonatulevikku: milline on elu Iisraelis nüüd, mil umbes pool elanikkonnast on oma esimese vaktsiinidoosi saanud. Kas Iisrael võiks ennustada ka Eesti tervisekriisi tulevikku?

Cybernetica ASi juhatuse liikme Dan Bogdanoviga räägime järjest kasvavast Eesti ettevõtjate probleemist: suured platvormid, nagu Facebook ja Amazon, piiravad tihti ilma põhjendusi kuulamata ettevõtjate reklaami või kauplemist. Mida sellises olukorras teha?

Eesti tekstiilitööstuse Reverse Resources asutaja Ann Runneliga räägime ettevõtte läbimurdest Aasias, kus ringmoe projekti on kaasatud suured moeketid, nagu H&M ja Bershka, ning Bangaldeshi tekstiilitööstused.

COOP Panga juhatuse liikme Arko Kurtmanniga tuleb juttu sellest, kuidas ja millistel tingimustel kiiresti kasvavad (väike)ettevõtted pangast laenu saavad.

TalTechi ettevõtluse ja rahvusvahelise äri valdkonna juhi Sirje Ustaviga arutame selle üle, miks on ettevõtjatele vaja ettevõtlusharidust: Bill Gates ja Mark Zuckerberg on ju väga edukad ka ilma ülikoolidiplomita.

Saatejuht on Hando Sinisalu ja uudiseid toimetab Kaspar Allik.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Saates on teemaks trepid ning avatäited – uurime, mis muudab trepivaliku keeruliseks ning millist tüüpi uksi-aknaid võiks eelistada. Külas on ASi Aru Grupp juhataja Juhan Viise ning akna- ja uksetehase juht Andres Salusoo. Uurime, millised sammud tuleb läbi käia ja millele mõelda, kui treppi valima asutakse ning mis on ühe või teise trepitüübi eelised ja puudused. Selgitame ka välja, kuidas tehakse trepivalik lihtsamaks ning milline käitlemine võib puittooteid kahjustada.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Seni oma investeeringutelt keskmiselt ligemale 20% aastatootlust teeninud investor Marko Oolo avaldab, millised investeerimispõhimõtted on tal aidanud seitsme aastaga portfelli nullist enam kui poole miljoni euro suuruseks kasvatada. Lisaks lahkab Investeerimisklubi kaasasutaja ja riskiinvesteeringute fondi Superangel investeeringute juht praeguse aja parimaid investeerimisvõimalusi idusektorist ja annab praktilisi ideid Funderbeami platvormil tulu teenimiseks.

Saadet juhib Juhan Lang.

13.00–14.00 "Cleatech". Rohetehnoloogia- ja innovatsioonisaates räägime innovatsioonist kohalikul tasandil ehk mida ja kuidas teha selle jaoks, et kohalikud omavalitsused oleksid valmis innovatsioonidega kaasa tulema. Mida kõike kohaliku omavalitsuse tasandil tehakse, kas ja kuhu takerdub koostöö idufirmadega, seda avavad Lääne-Harju vallavalitsuse arendusnõunik Asso Nettan, Ida-Virumaa innovatsiooni- ja rohekogukonna eestvedaja Jana Budkovskaja ning Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juht Bert Holm.

Saadet juhib Mart Valner.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Saates on juttu Eesti ornitoloogiaühingu väärikal juubeliaastal (ühing saab 100) valitud aasta linnust kuldnokast, keda on sel talvel lausa rekordiliselt palju otsustanud Eestisse talvituma jääda. Kuldnokkadest räägime EOÜ kuldnoka-aasta koordinaatori Margus Otsaga. Teine saate teema on Tartu Ülikoolis 1. märtsil algav farmaatsia instituudi e-kursus „Ravimitest maakeeli“. Võib vast väita, et COVID-19 tõttu on kõikvõimalikud medikamendid päevakajalisem teema kui eales varem. Sellest, kuidas kursus on üles ehitatud, mida teada saab ja miks seda tarvis on, räägib farmaatsia instituudi doktorant ja nooremlektor Janne Sepp.

Saadet juhib Madis Aesma.

