Kuidas asjade jälitamist rahaks teha?

Firma Krakul juht Jaan Hendrik Murumets. Foto: Andras Kralla

Kui tavainimese jaoks pakub asjade internet eelkõige mugavust, siis äriliselt võib rakendust ning väärtust leida rohkematel viisidel: näiteks võivad kogutud andmed näidata seda, mida silm ei näe, ning seetõttu on võimalik teha paremaid otsuseid. Samas tasuks esmalt endalt küsida: mis on see probleem, mida lahendatakse, ning kas see ka ära tasub, rääkis Telia IoT valdkonna juht Vjatšeslav Antipenko saates „Tehnoloogiakompass“.

Kuigi asjade internet pole sugugi uus nähtus, rääkis IoT-lahendusi arendava ettevõtte Krakul juht Jaan Hendrik Murumets, et endiselt on kogu see valdkond veel justkui Metsik Lääs, kus õhinapõhiselt võib palju ära teha. "Me alles hakkame avastama, mis tegelikult võimalik on teha!"