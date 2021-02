Kaubanduskoja juht: valitsuse piirangud peavad olema vastuoludest vabad

Kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts kutsus koja liikmeid üles rakendama kodust töötamist kõikjal, kus võimalik. Valitsust kutsus ta üles aga piirangute kehtestamisel vältima vastuolusid. Foto: Liis Treimann

Kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts kirjutas oma pöördumises, et kõigis valdkondades ei saa kodust töötada. Ta lisas, et riigi selge kommunikatsioon aitaks inimestel piiranguid paremini jälgida ja seeläbi ka viiruse levikut takistada.

Täna, enne veel kui valitsus koguneb arutama uute koroonaviiruse levikut piiravate meetmete rakendamist, saatis kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts koja liikmetele pöördumise, kus ütleb, et kätte on jõudnud olukord, kus ettevõtete tänased teod on otseselt seotud järgnevate kuude, aga ka järgnevate aastate majanduslike võimalustega.