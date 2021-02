Kohvikupidaja: toidu kaasamüük on nagu hingamisaparaadiga elamine

Kohvik Kohalik Tallinnas Uues Maailmas. Foto: Eliisa Matsalu

Kuigi viimase aasta jooksul on toidu kaasamüük aidanud paljudel restoranidel ja kohvikutel ellu jääda, ei ole see alati kõige jätkusuutlikum ärimudel. „See on nagu hingamisaparaadi all elamine,“ ütles Kohvik Kohalik üks juht Raido Raudnagel.

Kohvik Kohalik pole pidanud kordagi koroonakriisi pärast uksi mingiks perioodiks sulgema. „Vahepeal ei saanud me küll külalisi kohvikusse vastu võtta, saime teha vaid kaasamüüki. Kuid kaasamüügil on kaks poolt,“ rääkis Raudnagel.