Murtud hüppeliigesed viisid Tambet Tuisu teadlike otsusteni

Kui palavalt armastatud näitleja Tambet Tuisk otsustas vabakutseliseks hakata, tuli see paljudele üllatusena, kuid tema enda jaoks oli see otsus vägagi teadlik. Foto: Raul Mee

Aastaid tagasi äkitselt vabakutseliseks hakanud armastatud näitleja Tambet Tuisk nentis Gaselli Kongressi laval, et ühel hetkel taipas ta, et tema elu mõjutanud otsused on justkui kellegi teise tehtud. Seda taibates hakkas ta teadlikult enda eest ise otsuseid vastu võtma.

Ühe aasta jooksul murtud mõlemad hüppeliigesed lõpetasid 1992. aastal noore Tambeti püüdlused professionaalse võrkpalluri karjääri suunas, kuid 16 aastat hiljem taipas ta, et on rahul, et see otsus toona tema eest siiski sündis. Tuisk taipas, et poole oma elust oli ta püüelnud ühe unistuse suunas ning teise poole tegelenud teatriga, millest ta ei osanud arvata, et sellest võiks saada tema elukutse.