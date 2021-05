Genka investeering: päris okei klots on siia riiulile kogunenud!

Henry Kõrvits ehk Genka. Foto: Liis Treimann

Saates „Läbilöök“ räägime räppar Genkaga rahast. Küsime, millised on tema parimad ja halvimad äriotsused plaadifirma juhina, kuhu on ta edukalt investeerinud ja milline on see muusikapala, mis on talle enim raha sisse toonud.

”Ma ei pea ennast väga suureks ettevõtjaks ja investeerijaks,” märgib Genka saates. Siiski ütleb ta, et üks asi, mida ta ei hakanud alguses tegema investeeringuna, aga mis on mingil määral investeeringuks muutunud, on jalanõud.