Eesti kiirendas vaktsineerimise tempot

Andmed näitavad, et Eesti kiirendas viimastel nädalatel koroonaviiruse vastu vaktsineerimiste tempot. Foto: Liis Treimann

Sel nädalal vaktsineeriti inimesi 20% rohkem kui nädal varem, teatas sotsiaalministeerium.

Pühapäeva hommiku seisuga on Eestis kokku tehtud 112 503 COVID-19 vaktsineerimist. Vähemalt ühe doosiga on praeguseks vaktsineeritud 78 576 ja mõlemad vaktsiinidoosid on saanud 33 927 inimest. Sel nädalal on hommikuse seisuga tehtud 23 751 vaktsineerimist, mida on ligi 20% võrra rohkem kui eelmisel nädalal. Vaktsineerimise tempo on tõusnud kuus nädalat järjest.