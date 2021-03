Tarja Halonen: Venemaa pakkus meile Sputnik V tehnoloogiat

Soome ekspresident Tarja Halonen räägib Venemaaga WHO ülesandel, aga tänas Vene poolt info eest. Foto: PEKKA SAKKI, AFP/Reuters

Soome ekspresident Tarja Halonen kinnitas eile MTV uudistele, et Venemaa pakkus Soomele koroonavaktsiini Sputnik V valmistamise tehnoloogiat.

Halonen on MTV uudiste teatel olnud ühenduses Venemaa Vene Föderatsiooninõukogu spiikri Valentina Matvijenkoga Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ehk WHO palvel, vahendas Yle uudisteportaal. See oli seotud Sputniku vaktsiini heakskiitmise, mitte tootmistehnoloogia saamisega.