Soojatootja teeb ulatusliku investeeringu

Foto: N.R. Energy

Soojatootja N.R. Energy investeerib lähiaastatel asulate ja väikelinnade soojatootmisesse ehk katlamajadesse ning soojavõrkude uuendamisse ligi 9 miljonit eurot, teatas ettevõte.

N.R. Energy juhataja Ahto Tisler märkis, et lähima kahe aasta jooksul on N.R. Energy’l kavas rajada üle Eesti viis uut katlamaja. "Suurim investeering on kavas teha Loksale, kus kuulutame lähiajal välja uue katlamaja ehituse hanke. Arvestades, et alles hiljuti renoveerisime seal ka kaugküttetorustiku, saab Loksa linn endale uue kaasaegse tervikliku kaugküttesüsteemi, mis mõjub hästi ka küttekuludele,“ rääkis Tisler.