Perearstid nõuavad vaktsiini ja logistikaplaani

Perearstide seltsi juhi Le Vallikivi sõnul ootavad perearstid selgemaid lahendusi. Foto: Raul Mee

Valdav osa perearstidest on valmis riskigruppi kuuluvate inimeste vaktsineerimisega viivitamatult alustama, kõiki teisi inimesi on enamus arstidest valmis vastu võtma alates maist, selgus perearstide seltsi tehtud küsitlusest.

Sellele vaatamata on olukord praegu probleemne. Perearstide seltsi juht Le Vallikivi ütles, et perearstid ei saa seniste kogemuste põhjal olla kindlad, et vaktsiin nendeni õigel ajal ja õiges koguses jõuab. "Seepärast tegeleb enamik perearste alles esimesse riskirühma kuuluvate patsientide vaktsineerimisega. Vaktsineerimiseks on perearstidel vaja ainult vaktsiini ja toimivat logistikaplaani," teatas ta.