Johnson & Johnsoni vaktsiin sai Euroopa ravimiametilt heakskiidu

Täna hommikuse seisuga on vaktsineeritud kokku 113 898 inimest, neist 47 795 on saanud kaks süsti. Foto: Liis Treimann

Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee tänase positiivse hinnangu põhjal soovitab Euroopa Ravimiamet neljandale koroonavaktsiinile Euroopas tingimustega müügiloa andmist. Eellepingu kohaselt soetab Eesti riik 300 000 Johnson & Johnsoni farmaatsiafirma Jansseni vaktsiini.

„Tegemist on vaktsiiniga, mis sisaldab viirusvektorit, mille DNAsse on viidud ogavalku kodeeriv järjestus. Teistest erinevaks teeb Jansseni koroonavaktsiini see, et seda manustatakse ühe annusena," ütleb ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi. Nüüd peab heakskiidu andma ka Euroopa Komisjon.