Raadiohommikus: aasta ettevõtja ehk too, kes Beckhamile sauna müüs

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis võtame ühendust Ernst & Youngi poolt välja kuulutatud Eesti aasta ettevõtja Priit Kallasega, kelle firma Iglucraft toodab Viljandimaal omapäraseid saunu, väikemaju ja pisikontoreid. Uurime Kallase käest, kas teda häirib või rõõmustab, et Iglucrafti tuntakse paljuski ühe kuulsa kliendi David Beckhami järgi.

Telefoniühenduse loome ka reisifirma Estraveli omaniku Aivo Takisega, kelle meelest võiks Eesti võtta koroonakriisis eeskuju Rootsilt, mitte Lätilt ja Leedult või isegi Soomelt.

„Rootsis reguleerivad äriühingud, koolid ja kultuuriasutused enda tööd ja lahtiolekut ise ja teevad seda avalikkuse survel piisavalt hästi. Kes tõesti viirust kardab, istub nagunii kodus,“ märkis Takis vastuses Äripäeva küsimusele, mida ta praegu Kaja Kallasele omalt poolt soovitaks. „Kes ei karda, sellele on antud võimalus normaalset elu elada ja kohtuda teiste inimestega, kes samuti viirust ei karda.“

Veel helistame riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktorile Klen Jääratsile, kellel palume selgitada, mis nüüd, mil Rail Balticu rahastamise vaidlus lahenes, edasi juhtub.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Millised väljakutsed kaasnevad rahvusvahelise juhtimisega, räägivad saates SEB personalijuht Margit Pugal ja Balti divisjoni äriarenduse juht Eerika Vaikmäe-Koit. Saatest kuuleb praktilisi näiteid ja ka soovitusi, millele juhid võiks praegusel keerulisel ajal töötajatega suhtlemisel keskenduda.

Saatekülalised põhjendavad, miks on SEBs kasutusele võetud just praegune juhtimisstiil, millised on selle põhimõtted, ning räägivad oma igapäevatööga seotud õppemomentidest. Kuuleme, milline on SEB töötajate meelestatus nii Eestis kui Balti riikides ja kuidas eri riikide kontorite töökorraldus ja -kultuur üksteisest erinevad.

11.00–12.00 "Kuum tool". Ettevõtjad soovivad mobiliseeruda, aga kuidas? Koroonapandeemia süvenedes on ettevõtjad korduvalt valitsusele abi pakkunud, kuid riik pole alati soovinud või suutnud abi vastu võtta. Samuti leiavad paljud ettevõtjad, et riigilt tulev abi on lünklik, segane ega arvesta madalseisu venivat loomust.

Kuidas saaksid ettevõtjad valitsust paremini abistada ja vastupidi? Selle küsimuse üle arutlevad esmaspäevases saates Rally Estonia korraldaja ja Saku Suurhalli tegevjuht Tarmo Hõbe ning kaubandus-tööstuskoja peadirektor ning värske KredExi nõukogu liige Mait Palts.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Teemaks on kaugtöö: kuidas lasta töötajad kaugtööle, juhtimine digikeskkonnas, kuidas eemärgistada ja mitte valvata, kuidas motiveerida ja hajusaid meeskondi juhtida. Saates on külas Targa Töö Ühingu juht Ave Laas ning Elisa äriarendusjuht Merli Üle.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordses saates meenutame veebruaris toimunud 21. Gaselli Kongressi, sündmust, kus tunnustati kiirelt kasvavaid ettevõtteid. Konverentsil esines näiteks tuntud ja tunnustatud ettevõtja, IT-firma Nortal suuromanik ja tegevjuht Priit Alamäe. Alamäe rääkis nii Nortali tulevikuplaanidest kui sellest, mis on eduka äri saladus: selleks on pidevalt kasvada, muud varianti lihtsalt pole. Alamäe sõnul võrdub paigalseis tagasiminekuga.

Saate teises pooles kuulame aga seda, millised on Arno Küti ettevõtluskarjääri kõige valusamad õppetunnid. Kirjud kogemused on toonud mitmeid õppetunde, õnnestumisi, aga ka rehasid, mille otsa tuleb pidevalt komistada.

