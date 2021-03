Reuters: Euroopa Liit otsib tuge venelaste vaktsiinist

Venemaa arendatud koroonavaktsiin kannab nime Sputnik V. Foto: Agustin Marcarian, Reuters/Scanpix

Euroopa Liit otsib võimalust kaasata koroonaviiruse vastu vaktsineerimiseks Venemaa Sputnik V vaktsiini, kirjutab Reuters.

Kuigi ametlikult on Euroopa Liit välistanud võimaluse hakata Venemaa koroonavaktsiini kasutama, kirjutab uudisteagentuur Reuters Euroopa Liidu allikatele tuginedes, et vaktsineerimiskava täitmiseks üritatakse abi saada just Moskvast.