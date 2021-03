Põhja-Eesti haiglad ei suuda rohkem koroonahaigeid vastu võtta

Lõuna regioonis on haiglaravi vajadus praegu väiksem ja õnneks saavad Lõuna meditsiinistaabi haiglad meile appi tulla, ütles professor Põhja meditsiinstaabi juht Peep Talving. Foto: Raul Mee

Haiglaravi vajavate koroonapatsientide juurdevool Põhja regiooni haiglatele on ületamas siinset ravivõimekust, mistõttu hakatakse patsiente vedama Lõuna-Eestisse.

Põhja meditsiinstaabi juhi professor Peep Talvingu sõnul on praegu üleriigiline koostöö hädavajalik. "Olukorras, kus epidemioloogiline kese on Põhja-Eestis, on meie regiooni haiglad pea täis. Lõuna regioonis on haiglaravi vajadus praegu väiksem ja õnneks saavad Lõuna meditsiinistaabi haiglad meile appi tulla," ütles professor Talving.