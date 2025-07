Lääne-Virumaa uue tööstusala plaan äratab huvi ka Skandinaavias

„Ma ei saa ettevõtjana öelda, et mu plaan on järgnevad kolm kuud või järgmise valimistsüklini. See plaan on 5 või 10 aastat,“ selgitas saates „Tööandjate tund“ autotööstusele komponente valmistava Stoneridge Electronicsi tehase juht Ardo Asperk. Seetõttu ootab ettevõtja ka riigilt konkreetsust majanduspoliitikas.