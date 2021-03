Kruuda poja hagi isa firma vastu ei läinud läbi

Ärimees Oliver Kruuda mõlema poja firmad on isa ettevõtet Rubla ASi hagenud. Foto: Liis Treimann

Viru maakohtus jättis rahuldamata Gustav Kruuda firma Sillutise6 OÜ hagi isa Oliver Kruuda ettevõtte Rubla ASi vastu hüpoteegikande kustutamise nõudes.

Hiigelvõlgades Rubla suhtes on pooleli pankrotimenetlus ning ettevõtte ainsaks suuremaks võimalikuks varaks on esimese järjekoha hüpoteek summas ligi 1,6 miljonit eurot Pärnu linnas Sillutise tn 6 asuva kinnistu kaasomandile. Tegemist on Pärnu vana haigla kinnistuga, mis liikus Sillutise6 OÜ-le Kivimäe Puhkekodu OÜ pankrotimenetluse ajal.