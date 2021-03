Tallinna uus hiigelhaigla hakkab projekteerijat otsima

Foto: kuvatõmmis Tallinna Haigla tutvustusmaterjalist 2018

Täna kuulutati välja tulevase Tallinna Haigla rahvusvaheline projekteerimishange, mille pakkumuste tähtaeg on selle aasta 27. mai.

Hanke eeldatav maksumus on 11 miljonit eurot. Tallinna Haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot (koos käibemaksuga). Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot.