Suessi kanalit blokeerinud laeva ahter saadi kaldast lahti

200 000tonnine Ever Given on teisipäevast saadik Suessi liivastel kallastel kinni. Foto: AFP/Scanpix

Taiwani Evergreen Marine'i opereeritav laev Ever Given, mis on pea nädala Suessi kanalis kinni hoidnud head osa maailma merelaevandusest, võib lähiajal siiski kanali vabastada.

Egiptuse Suessi kanaliamet teatas AFP vahendusel, et 400meetrine konteinerlaev on 80 protsendi ulatuses saadud õiges suunas ning on tekkinud kanali vabastamise lootus. "Ahter on kaldast saadud 102 meetri kaugusele, enne oli vahe 4 meetrit."