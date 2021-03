Suessi ummik kergitab naftahinda ja õhutab konteineripaanikat

Jaapani kontsernile kuuluv Ever Given on seiskanud Suessi kanali laevaliikluse, mida mööda liigub 10% maailma merede naftavedudest ning 30% konteinervedudest. Foto: Reuters/Scanpix

Kui Empire State Buildingu suuruse laeva Ever Given lahtikangutamine Suessi kanalist võtab veel kaua, siis mõjub see halvavalt konteinervedudele üle maailma. Oma mõju on sel ka naftahindadele.

Reede hommikul tõusis naftahind börsidel 2 protsenti, kirjutas Reuters: kui kriis põiki istuva laevaga peaks kestma tõesti nädalaid, siis mõjub see halvavalt maailma naftavoogudele. Iga päev üritab Suessi kitsust kanalit pidi ületada 50 laeva. See on ligipääsuks ligikaudu 10 protsendile kogu maailma merevedudest sealhulgas naftatoodetest.