Danspini eksjuht karmidest süüdistustest: see on endiste töötajate kokkumäng

Dennis Ulrik Kristensen Foto: ARDI TRUIJA PÄRNU POSTIMEES

Danspini endine juht Dennis Kristensen teatas vahetult pärast lõngatehases tema juhtimisel valitsenud mügisest töökultuurist rääkiva artikli ilmumist, et Danspini endiste töötajate esitatud argumendid on kokkumäng, mille eesmärk on talle vesi peale tõmmata. Kristenseni hinnangul on tegu tellitud artikliga.

“Mul on kahju, et nende inimeste ellu on sellist asja vaja,” nentis Kristensen. “Ma ei ole paha inimene,” lisas ta ja rõhutas, et tema alluvate jutul põhinevad artiklid on kahjustanud tema mainet.