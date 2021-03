Raadiohommikus: Soraineni vangerdus ja kas palk hakkab taas buumima?

Aprillis saab Soraineni Eesti kontori juhtivpartneriks Kaupo Lepasepp, konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni õigusrühma juht. Foto: Isaac Pascual Gutierrez

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis vestleme advokaadibüroo Sorainen värske juhi Kaupo Lepasepaga sellest, mis muutub firmas tema juhtimise all. Lepasepp võtab ametipositsiooni üle Toomas Pranglilt.

Pea kolmveerand tööandjatest plaanib sel aastal palgata uusi töötajaid, selgus CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värbamistrendide uuringu esmastest tulemustest. Oktoobris oli see number kõigest 46%. Kas ees ootab palkamisbuum? Kui palju mõjutavad praegust olukorda eelmisel aastal koondatud töötajad? Sellest räägime Palgainfo Agentuuri juhi Kadri Seederiga.

Jaht 10 000 euro nimel saab lõpuks läbi ehk 31. märtsil kell 23.59 on viimane aeg esitada oma töö konkursile Edukas Eesti. Praeguseks on kokku esitatud ligi 100 tööd. Millised mõtted võiksid Eestit edasi viia, räägime Äripäeva arvamustoimetuse juhi Neeme Korviga.

Lisaks räägime neljapäevase Äripäeva kaaneloost, mis ajab vere keema nii ühel kui ka teisel poolel.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Kõik ärikinnisvarast". Saates on külas Forus Grupi müügiüksuse juht Martin Kirk ja Forus Halduse müügijuht Sven Pildre. Juttu tuleb LEED-sertfikaadist, mis näitab ärikinnisvara keskkonnasõbralikkust ja ilma milleta on raske rahvusvahelisi suurfirmasid rentnikuks saada.

Samuti räägime sellest, miks on kasulik võtta kõik kinnisvarahalduse teenused ühest kohast, sest siis pole probleemide tekkimise korral vastutus hajunud. Foruse lahendused on digitaalsed – isegi puhastusteenindajad kannavad kaasas mobiilseid seadmeid, millega saab reaalajas tehtud töid jälgida.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Luubi all". Uuriva toimetuse ajakirjanikud kommenteerivad oma viimase aja põnevaid lugusid ja nende kirjutamise telgitaguseid. Stuudios on Marge Väikenurm, Katariina Krjutškova, Eliisa Matsalu ja Koit Brinkmann.

13.00–14.00 "Õppetund". Saates uuritakse ühte huvitavat viisi, kuidas toetab tööandja töötaja õppimist. Juttu tuleb Ülemiste City ja Eesti kõrgkoolide koostöös valminud koolituskrediidi programmist.

Räägitakse sellest, mis eesmärgiga programm loodi, millised on populaarseimad koolitused ning kes ja kuidas saab programmiga liituda. Qvalitas Arstikeskuse personalipartner jagab ka oma kogemust programmi kasutamisel.

Külas on Mainori juhatuse esimees Kadi Pärnits, Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk, Qvalitas Arstikeskuse personalipartner Kätriin Kade ja EPALE saadik Katre Savi.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Küberoht on tänapäeval üks suurimaid äririske ja tagajärjed võivad olla ettevõtetele saatuslikud. Andmevargused on märgatavalt suurenenud, näiteks varastati eelmisel aastal andmeid 66% rohkem kui 2019. aastal.

Saates on OIXIO küberturbe ärisuunajuht Andres Vallistu ja OIXIO infoturbejuht Janek Saar, kes räägivad, milline on küberturbe seis ja mida saavad ettevõtted ise teha selleks, et küberturvet oma ettevõttes tugevdada. Saatekülalised toovad välja kuus põhilist sammu, mida pidada silmas oma ettevõtte küberturvalisuse suurendamisel.

Saadet juhib Äripäeva teabevara toimetaja-projektijuht Eve Noormägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.