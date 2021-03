Torm kanalis, mis seiskas maailma kaubanduse

Kallastest lahti tõmmatud Ever Given sõitis eile inspekteerimiseks Suure Mõrujärve suunas. Foto: Reuters/Scanpix

Kevadise liivatormi tõukel Suessi kanali nädalaks blokeerinud 400meetrine konteinerlaev Ever Given põhjustas logistilisi häireid üle maailma, kergitas naftahindu ja tõi ka küsimuse, kas nii suurtel laevadel on enam maailmas tulevikku.

Laev on nüüd Suessi kanali nn Suures Mõrujärves ning selle pardale on saabunud inspektorid, kes peavad välja selgitama, kui suur osa kogu õnnetusest oli inimlik eksimus, kui suur loodusjõudude voli ja kas midagi on valesti Suessi kanaliga, vahendas Reuters. Tegemist on maailmakaubanduse sõlmpunktiga, mida läbib aastas 19 000 alust 1,2 miljardi tonni kaubaga.