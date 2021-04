Megaarendused Paljassaarel võtavad kuju: Hundipea linnaosa hakkab mahutama 16 000 inimest

Paljassaare sadam Foto: LIIS TREIMANN

Paljassaare megaprojektid on olnud ootel juba üle kümne aasta, kuid nüüd on Hundipea OÜ alla suutnud firma tegevjuht Markus Hääl ja arhitekt Indrek Allmann koondada enamiku sadamaala maaomanikest, et ehitada sinna terviklik roheline rajoon.

Äripäev kirjutas mullu detsembris, et mitmed Eesti miljonärid ihkavad juba üle kümne aasta alustada Tallinnas Paljassaare poolsaarel kinnisvaraarendustega, et panna püsti Õismäega sarnaselt 50 000 elanikku mahutav linnaosa. Arendust on kutsutud isegi Paljassaare Manhattaniks.