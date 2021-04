Raadiohommikus: õngitsustest, petmistest ja väljapressimistest

Eelmisel aastal tehti küberruumis rekordarv õngitsusi, väljapressimisi ja rünnakuid. Riigi Infosüsteemi Ameti analüüsi- ja ennetusosakonna juhataja Märt Hiietamm selgitab Äripäeva raadio hommikuprogrammis, milliseid jubedusi mullu küberruumis juhtus, miks need juhtusid ja kas praeguseks on olukord maha rahunenud või veelgi hullemaks läinud.

Kohati sunniviisiline kodukontorite ajastu ja raske koroonapandeemia aasta on tekitanud ka paljude töötajate ja tööandjate vahel paksu verd. Stuudios uurime tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalult, milliseid vaidlusi töötajad ja tööandjad praegu peavad ja kuidas konflikte lahendada.

Iduettevõte Migrevention on koostöös Eesti peavaluspetsialistidega loonud digilahenduse, mis aitab peavalude käes vaevlejatel jälgida peavaluhoogude sagedust ja hinnata ravi tõhusust. Uurime ettevõtte tegevjuhilt Katrina Laksilt, mida nende digilahendus endast täpselt kujutab, kuidas peavalude all kannatajad sellest abi saada võivad ja millised on Migreventioni tulevikuplaanid.

Tallinna kõmisevast rohepesust räägib Äripäeva uudiste toimetuse ajakirjanik Kristjan Pruul.

Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Kõik ärikinnisvarast". Seekordses saates räägime ehitusmaterjalide müügiga tegelevast ettevõttest nimega Karl Bilder.

Karl Bilder alustas Tartus Värvikeskuse nime all 24 aastat tagasi ja kasvas buumi ajal 10miljonilise käibega ettevõtteks. Nüüd on Karl Bilder tuntud eelkõige kiire tarne ja asjatundliku klienditeeninduse poolest.

Saate teises pooles teeme juttu vundamentidest: millistes tingimustes millist vundamenti eelistada, mida arvestada hüdroisolatsiooni juures, kuidas viimistleda vundamenti ja mida arvestada sokli puhul.

Saates on külas Karl Bilderi tegevjuht Olle Saare, ehitusturu projektijuht Toomas Kuusk ja Saint-Gobain Eesti Weberi tootejuht Mihkel Ojamets.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Silmaringisaate seekordne osa räägib Jaapanist. Vestleme ettevõtja, Jaapanis aastaid elanud Kertu Bramanisega sellest, missugune on sealne eluolu ja ärikultuur, ning arutame, kas Jaapan on pigem traditsiooniline või modernne riik.

Saates saavad vastused küsimused, miks armastavad jaapanlased kvaliteeti ja miks odava kraamiga on seal läbi lüüa võimatu. Lisaks vestlesime Jaapani eripäradest ja sellest, kas Jaapanis elades on seal võimalik üldse omaks saada.

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Mis vahe on kiirkliinikutel ja erakorralise meditsiiniabi vastuvõttudel, räägib saates Confido meditsiinikeskuse kliiniline juht dr. Andreas Abel. Kuuleme, millist abi Confido kiirkliinikutest saab ja millistel juhtudel tasub helistada nõuandeliinile. Jutuks tuleb vaktsineerimine, tervise kontrollimine ja ka aina enam päevakorda tõusnud inimeste vaimne tervis.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

13.00–14.00 "Tehnoloogiakompass". Cambridge’i ülikool jagas aasta algul uuringut, mille kohaselt kulub bitcoini kaevandamisele umbes 121 teravatt-tundi elektrit aastas ning see ei tõota väheneda. Seda on rohkem, kui on terve Argentina riigi aastane elektritarbimine ning palju pole puudu Poolast, Rootsist ega Ukrainast. Selle tõttu sattus ka põlu alla elektriautotootja Tesla, kes on reklaaminud ennast kui keskkonda päästev ettevõte, kuid lubades autode eest maksta bitcoinides.

Sarnast mustrit võib märgata ka teistes valdkondades: näiteks huugavad punases üha menukamaks muutunud striimingusaitide, nagu Netflix ja Disney, serverid. Pooletunnise Netflixi sarja vaatamine emiteerib sama palju süsihappegaasi atmosfääri, kui sõita autoga kuus kilomeetrit.

Teistpidi, seadmeautomaatika kasutuselevõtt vähendas näiteks Empire State Buildingus energiakulutusi 38% võrra.

Tehnoloogia pidev areng tõstatab seega küsimuse, kas see säästab või saastab keskkonda, või veelgi täpsemalt kumba rohkem. Just sellest räägime saates „Tehnoloogiakompass“.

Kas tehnoloogia kiirendab või segab rohepööret? Kas 5G on energiasäästlikum lahendus kui 4G? Kas zoomitamine on keskkonnasäästlikum kui pidevalt kontoris käimine? Mida saavad ettevõtted ja inimesed selle heaks ära teha, et tehnoloogia abil oma keskkonnajalajälge vähendada? Millised lahendused on juba töös ning millised ootavad, et paberilt ellu kutsutaks? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsisime vastust koos Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse ja 5G projektijuhi Margus Krupiga.

Saatejuht on Priit Pokk.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". Välisturismi all mõeldakse nii Eesti elanike reisimist välisriikidesse kui ka väliskülaliste reisimist Eestisse. Kui suur on aasta jooksul reiside ära jäämisest tekkinud kahju turismisektorile ja millised on reisimise trendid lähitulevikus, arutlevad Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus ja reisibüroo Reisiekspert tegevjuht Sven Lõokene. Ennustame seda, milline tuleb algav reisisuvi ja mis on reisimise juures alatiseks muutunud.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

