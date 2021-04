Danske juhikaotus on panga jaoks topelthalb

Juhtide eesmärk oli panna Danske teenima samasugust kasumit kui teised Põhjala pangad. Foto: Danske Bank

Peale selle, et Danske Banki tegevjuhi lahkumine rahapesusüüdistuse tõttu annab hoobi panga mainele, on see halb ka sellest vaatepunktist, et pangal on parasjagu käimas muutused, milles lahkunud tegevjuhil oli oluline roll, ütles Kauppalehtile Handelsbankeni Taani analüütik Thomas Eskildsen.

Täna hommikul tuli uudis, et Danske panga tegevjuht Chris Vogelzang astus tagasi, sest Hollandi ametivõimud kahtlustavad teda rahapesu regulatsioonide rikkumises Hollandi laenuandjas ABN Amro.