Danskel ja Swedbankil on lisapidur peal

Lisakulutused räsivad jätkuvalt pankade kasumit. Foto: Liis Treimann

Põhjala panku minu portfellis varjutab ikka veel 2017. aastal lahvatanud rahapesuskandaal.

Läinud aasta majandustulemused näitasid nii Danske panga kui ka Swedbanki tõsist pingutamist kulude kontrolli alla saamisega, sest vaja on juurde palgata töötajaid ja investeerida, et rahapesu tõkestamiseks kontrollisüsteeme tugevdada. Ikka pole veel lõplikku selgust võimalike trahvisummade suuruse kohta eelkõige USAs käimas olevast uurimisest. Need tegurid hoiavad mõlemat aktsiat surve all lisaks sellele, et on kriisiaeg.