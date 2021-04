Majandusaastast teavitamata jätmine võib põhjustada ettevõtjale tõsise trahvi

Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep tõdes, et riik võtab firmaomanike suhtes, kelle nimel on kümneid ja isegi sadu aruande esitamata jätnud juriidilisi isikuid, karmina hoiaku. Foto: Raul Mee

Kuigi viimastel aastatel on üha enam ettevõtjaid õigel ajal majandusaasta aruande esitanud, on kohturegistri osakonnal endiselt probleeme füüsiliste isikutega, kelle nimel on kümneid ja isegi sadu aruandluskohustuse täitmata jätnud firmasid, nendib justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep.

Tema sõnul kavatseb kohturegistri osakond koostöös maksuameti ja teiste riigiasutustega senisest aktiivsemalt nii-öelda saripatustajatega tegeleda ning nende puudujääke kustutada. Seetõttu on sel aastal fookusesse võetud mitte ainult firmad, vaid just ettevõtjad, kes firmade eest vastutavad.