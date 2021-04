Turism ootab kannatamatult paisu taga

Kuigi julgemad käivad juba praegu välismaal puhkamas, siis pikaajalisi reisiplaane veel ei tehta. Foto: Liis Treimann

Reisikorraldajad tõdevad, et vaatamata vaktsineerimise tempo kiirenemisele, ei julge inimesed sügiseks veel reisiplaane teha. Usutakse, et taastumine tuleb kiire, kuid praegu hoiavad reisisoove paisu taga nakkusoht ning pidevalt muutuvad piirangud.

„See on praegu nagu vesi paisu taga – kui ühel hetkel see pais valla pääseb, siis hakkavad inimesed ikka päris aktiivselt reisima,“ arvas Reisiettevõtte Reisidiilid juhatuse liige Kaido Kukk. Ta lisas, et kuni on oht, et reisilt võib viiruse saada või lend ära jääb, ei tasu suuremat taastumist oodata.