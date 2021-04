Milder: ilmselt on Wendre praegu veidi katki

Endisel rõivatööstuse Baltika juhil Meelis Milderil tuleb ette võtta juhtimine padjatootjas Wendres, mis sattus eelmise juhi Dennis Kristenseni käe all töökiusu ja usaldamatuse alla. Foto: Liis Treimann

Juhtimiskriisis tekstiilitootja Wendre etteotsa astuva Meelis Milderi sõnul on ettevõte hetkel veidi katki ning majas on usalduskriis, kuid kõik on lahendatav.

"On neid juhte, kellele meeldib minna heas korras ettevõttesse, on teist tüüpi juhid, kes pigem lähevad ettevõtetesse, kus on probleemid ja asuvad neid lahendama ja leiavad neis probleemide lahendamises seda oma võimalust. Ma pigem kuulun nende teiste hulka," märkis Pärnumaa suurima tööandja etteotsa astuv Meelis Milder, kes juhtis varem pikka aega Baltikat.