Tööõiguse ekspert särutab Wendre karme tööreegleid

Wendre vabrik Pärnus. Foto: Andras Kralla

Tööõiguse ekspert Thea Rohtla märkis Pärnumaa suurtööstuse Wendre tööreegleid analüüsides, et mitu kehtestada tahetud tööreeglit on segased ja seadusega vastuolus.

Äripäeva artiklis, milles räägiti Wendre mürgiseks muutunud töökeskkonnast, põhjustas üksjagu furoori just ettevõtte õigus töötajale trahvi teha nii kuulujutu rääkimise kui teise ettevõttesse tööle meelitamise eest. Rohtla selgitas, et tegelikkuses on tööandjal õigus seaduse järgi nõuda leppetrahvi vaid kolmel juhul. Kui tööreeglitesse on kirjutatud leppetrahv ka muude rikkumiste eest, siis see ei vasta seadustele ja niisugust trahvi nõuda ei tohi.