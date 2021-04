Erootikaärimees: kevadel panevad miniseelikud hormoonid käima

Kevadega saabub erootikakaubanduse üks tippaegadest, mida ilmestavad miniseelikud, leiab selle valdkonna ettevõtja Timo Majuri. Pilt on illustratiivne. Foto: AFP/Scanpix

Ettevõtte Relika kaudu erootikapoodi Hot Lips edendav Soome ärimees Timo Majuri haub börsiplaane. Ta tunnistab ka, et selles äris kehtib tsüklilisus: üks tippaeg saabub kevadel ja teine aasta lõpus.

Majuri rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et esimene tsükkel kestab kevadest jaanipäevani ja teine tippaeg tuleb aasta lõpus, kui ostetakse kinke. "Aga muidu kevadel on miniseelikud, see paneb hormoonid käima," märkis ettevõtja.