Erootikakaubamaja sihib börsi

Timo Juhani Majuri tegutseb lisaks erootikapoe pidamisele ka jõusaalide edendamisega. Foto: Andras Kralla

Erootikapoe Hot Lips ning jõusaalibrändide HC Gym ja HC Pro omanik Timo Majuri soovib oma ettevõtte Relika viia börsile, kirjutab Geenius.

Soome ärimees Timo Majuri ütles väljaandele, et kuigi ettevõtte lõppeesmärk on saada noteeritud Nasdaqi First Northi alternatiivturul või suurendada firmat läbi võimalike liitmiste, plaanib ta esmalt alustada väikeinvestorite pardale toomisest.