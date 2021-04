Keskerakonna ainuvõim on Tallinnas tõsises ohus

Keskerakonna toetus ei sära kaugeltki nii kirkalt kui nelja aasta eest Foto: Andras Kralla

Kohalike valimiste eelsel kevadel on Keskerakonna toetus Tallinna linnas drastiliselt väiksem kui möödunud valimiste eel, mis seab kahtluse alla ka erakonna võimekuse sügisel pealinnas uuesti ainuvõim haarata.

"Keskerakond juhib Tallinnas endiselt võimsalt , kuid on ka siin kaotamas oma toetust ja hetkel on nad kaugel absoluutse enamuse saamisest Tallinna volikogus, nagu neil praegu on," kommenteeris Kantar Emori juhtekspert Aivar Voog aprilli teise dekaadi populaarsusküsitluse tulemusi.