Logistikafirma juht: küberkurjategijad registreerisid isegi ülisarnased Skype’i aadressid

Europiir Logistics OÜ juht Jekaterina Jeršova Foto: Erakogu

“Ühel ilusal päeval avastasime, et keegi on loonud meie ettevõtte kodulehe täieliku klooni. Võltsleht majutati küll teises domeenis, kuid see nägi välja absoluutselt identne. Kurjategijad registreerisid isegi Skype’i aadressid, mis olid väga sarnased meie reaalsete töötajate aadressidega. Näiteks kirjutasid nad vadim_europiir, kuigi tegelik oli kujul vadim.europiir,” rääkis ekspedeerimisettevõtte Europiir Logistics OÜ juht Jekaterina Jeršova, Äripäeva küberturvalisuse erilehele.

Ta lisas, et nende firma tegutseb turul juba üle kümne aasta ja nad pakuvad veoteenust üle kogu maailma – Brasiiliast, USAst, Hiinast ja paljudest teistest riikidest peamiselt Venemaale. Ettevõttel on mitu kontorit erinevates riikides: peakontor asub Eestis. Peterburis on esindus ja kohe avatakse veel üks esindus Leedus. Ettevõttes töötab praegu umbes 20 inimest.