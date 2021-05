Margus Viigimaa: südamehädasid aitab edaspidi avastada ka geneetiline riskiskoor

Tervisekassa ja Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel tähistati Eestis aprilli kui südamekuud, kirjutab Äripäeva väljaanne Terve Elu.

Ajal, mil liikumine piiratud ja koduseinte vahel viibimist tavapärasest rohkem, tuleks südamel ja oma tervisel üldiselt veelgi hoolikamalt silm peal hoida.“Koroonaviiruse põhjustatud olukord on mõjutanud igaüht isemoodi. Oleme mõnevõrra uurinud inimeste hoiakuid ja enesetunnet, ent koroona mõjust südamehaigustele on praegu vara rääkida, see võib välja tulla lähema 5–10 aasta jooksul,” ütleb Tervise Arengu Instituudi vanemteadur Kenn Konstabel.