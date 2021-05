Restoranid ja hotellid kutsuvad endiseid töötajaid palgale tagasi

Raekoja plats. Foto: Liis Treimann

Ilma viirusekriisita maailmas oleks praegu käimas hoogne värbamishooaeg erinevatele hooajatöödele ning lisatööjõule teeninduses, kuid ebakindla suve hakul on ettevõtjate plaanid teistsugused.

Tallinki personali- ja arendusdirektor Vahur Ausmees ütles Äripäeva raadio uues saates "Turismitund", et Tallink küll värbab erinevatele positsioonidele ja teenindusse inimesi, kuid teeb seda lihtsustatult, mis tähendab, et kutsutakse tagasi inimesi, keda on varem koondatud. Need inimesed on ettevõttega olnud ühenduses ja tema sõnul seda võimalust pikalt oodanud.