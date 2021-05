Analüütik: hindade tõus kogub hoogu

Analüüsist selgub, et toidutoorme hinnad on viimase seitsme aasta kõrgeimad. Foto: Liis Treimann

Tänavu mais kiireneb hinnatõus, oma roll on ka kütuseaktsiisil, selgitab rahandusministeeriumi analüütik.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas märgib, et tarbijahindade tõus on alates aasta algusest hoogsalt kiirenenud. Toorainete hinnad on välisturgudel tegemas uusi tippe, mida on võimendamas mullu kevadine pandeemia algus, kui maailmamajanduse seiskumise tõttu pakuti naftat poolmuidu ning nõudluse ära kukkumine ja jõulised piirangud survestasid ka hindu laiemalt.